В Киеве закроют три центральные станции метро из-за Марша равенства

В день проведения Марша равенства в Киеве в воскресенье, 17 июня, будут закрыты три центральные станции метро.

Как сообщили в пресс-службе Киевского метрополитена, с 6:00 утра будут закрыты на вход и выход Театральная, Палац спорта и Площадь Льва Толстого.

По словам заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового, в этот день порядок будут обеспечивать пять тысяч полицейских, пишет Интерфакс-Украина.

По его словам, у полиции есть данные о попытках помешать проведению акции.

"У нас есть информация из соцсетей о том, что радикально настроенные люди будут делать попытки помешать этому маршу. Мы встречаемся с лидерами разных организаций, чтобы предупредить об ответственности за нарушения, связанные с безопасностью", - уточнил он.

Яровой добавил, что акция начнется в 9.00 на ул. Богдана Хмельницкого, участники пройдут вдоль центрального (красного) корпуса Киевского национального университета им.Т.Шевченко к площади Льва Толстого.

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Напомним, 17 июня в Киеве должен состоятся очередной Марш равенства КиевПрайд-2018, он стартует в 9:00 от Национальной оперы Украины и пройдет по центру Киева.