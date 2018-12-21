В Киеве зафиксированы две смерти от гриппа Сегодня, 15:57 332 Цей матеріал також доступний українською Погибшие пытались самостоятельно лечить грипп Фото: Pixabay

В пятницу, 21 декабря, в Киеве зафиксировали две смерти от гриппа.

Об этом сообщила пресс-секретарь Департамента Здравоохранения столицы Наталья Вишневская, пишет УП.

"Одной женщине было 47 лет, другой за 80", - сказала она.

Позже ведущий инфекционист Украины и заведующая кафедрой инфекционных болезней НМУ им.А.Богомольца Ольга Голубовская написала в своем Facebook, что у больных обнаружили вирус гриппа типа А.

Она добавила, что женщины поздно обратились в больницу, после пятого дня болезни.

Ранее сообщалось, что в Харькове от гриппа А (Н3N2) умерла 9-летняя девочка и 62-летняя женщина.