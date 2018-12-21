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В Киеве зафиксированы две смерти от гриппа

Сегодня, 15:57
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Погибшие пытались самостоятельно лечить грипп

Фото: Pixabay

В пятницу, 21 декабря, в Киеве зафиксировали две смерти от гриппа.

Об этом сообщила пресс-секретарь Департамента Здравоохранения столицы Наталья Вишневская, пишет УП.

"Одной женщине было 47 лет, другой за 80", - сказала она.

Позже ведущий инфекционист Украины и заведующая кафедрой инфекционных болезней НМУ им.А.Богомольца Ольга Голубовская написала в своем Facebook, что у больных обнаружили вирус гриппа типа А.

Она добавила, что женщины поздно обратились в больницу, после пятого дня болезни.

Ранее сообщалось, что в Харькове от гриппа А (Н3N2) умерла 9-летняя девочка и 62-летняя женщина

Эпидемический порог заболеваемости гриппом превышен в пяти областях: в Харьковской - на 23%, в Житомирской, Сумской и Киевской - на 12%, в Донецкой - на 1,1%. 67,3% заболевших гриппом – дети.

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Теги:   Смерть Грипп в Украине Киев

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