В Киеве зафиксирована самая теплая ночь за последние 92 года 14 июня, 16:28 Цей матеріал також доступний українською Roblawol / Flickr Сегодняшняя ночь оказалась самой теплой с 1927 года Roblawol / Flickr

Ночь на пятницу, 14 июня, в Киеве побила температурный рекорд за почти столетний период.



Об этом свидетельствуют результаты наблюдений метеорологической станции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

По данным метеорологов, ночью температура воздуха не опустилась ниже 20,1 °С. Поэтому сегодняшняя ночь в Киеве оказалась самой теплой с 1927 года.

Специалисты ожидают, что этот показатель будет не последним рекордом жаркого июня.

Напомним, что июнь в Киеве установил два температурных рекорда.