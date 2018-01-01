В Киеве зафиксирован рост заболеваемости гриппом и ОРВИ - КГГА Сегодня, 22:57 5 Цей матеріал також доступний українською В столице зафиксирован рост заболеваемости гриппом и ОРВИ Фото: pixabay.com

В Киеве зафиксирован рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 4,1% за 48-ю неделю эпидемиологического сезона по сравнению с 47-й.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

По данным первого замглавы КГГА Николая Поворозника, в течение 48-й недели эпидсезона зарегистрировали 14211 больных гриппом и ОРВИ (по сравнению с 13649 заболевшими за 47-ю неделю). На данный момент показатель заболеваемости ниже эпидпорога на 44%.

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"Среди школьников наблюдается рост заболеваемости на 4,8%: 3988 случаев, что составляет 41,7% от общего количества заболевших детей и 28,1% от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью", - отметил чиновник.

По его словам, в медучреждения за 48-ю неделю эпидсезона доставлены 148 человек, в том числе 138 детей.