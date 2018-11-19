19 ноября 2018, понедельник

В Киеве зафиксирован рост заболеваемости гриппом и ОРВИ

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В больницы из-за гриппа и ОРВИ были доставлены 129 человек
Фото: pixabay.com

В больницы из-за гриппа и ОРВИ были доставлены 129 человек

В Киеве был зафиксирован рост заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, передает пресс-служба администрации.

По его словам, в Киеве наблюдается рост на 8,1% по сравнению с предыдущей неделей.

Сейчас показатель заболеваемости составляет 431,6 (предыдущая неделя - 399,2) и ниже эпидемического порога на 49,5 %.

В медицинские учреждения были доставлены 129 человек, из них 117 - дети.

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Поворозник отметил, что с начала эпидемического сезона - 1 октября 2018 года, в прививочных кабинетах частных клиник и коммунальных учреждений здравоохранения вакцинацией против гриппа охвачено 19 тыс. 437, из них 4 тыс. 329 - дети.

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