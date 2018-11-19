В Киеве зафиксирован рост заболеваемости гриппом и ОРВИ

В Киеве был зафиксирован рост заболеваемости гриппом и ОРВИ.
Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, передает пресс-служба администрации.
По его словам, в Киеве наблюдается рост на 8,1% по сравнению с предыдущей неделей.
Сейчас показатель заболеваемости составляет 431,6 (предыдущая неделя - 399,2) и ниже эпидемического порога на 49,5 %.
В медицинские учреждения были доставлены 129 человек, из них 117 - дети.
Смотрите также
Поворозник отметил, что с начала эпидемического сезона - 1 октября 2018 года, в прививочных кабинетах частных клиник и коммунальных учреждений здравоохранения вакцинацией против гриппа охвачено 19 тыс. 437, из них 4 тыс. 329 - дети.
«Диалоги о будущем»
Новое Время представляет: «Диалоги о будущем» с Уильямом Тейлором, Павлом Шереметой и Дмитрием Кулебой.
Киев-Вашингтон-Брюссель
Какое место занимает Украина в этом треугольнике? Какой нашу страну видят в Европе и США?
Комментарии
Правила комментирования