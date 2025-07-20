Художник из Днепра попал в Книгу рекордов за самую большую картину украинского флага

20 июля, 14:54
Рекордсмен, который написал самый большой флаг в Украине на холсте (Фото: artcraftoil)

Днепровский художник Валерий Сосна написал самый большой флаг Украины на холсте, установив национальный рекорд.

Об этом 18 июля сообщили в картинной галерее ArtCraftOil. Достижение зафиксировали и внесли в Национальный реестр рекордов Украины.

Работа художника называется Флаг, она была создана в 2014 году и является самым большим изображением государственного флага Украины, созданным масляными красками на холсте.

Автором произведения является Валерий Сосна, известный украинский художник, член Национального союза художников Украины и преподаватель изобразительного искусства кафедры экспертизы и оценки культурных ценностей и дизайна Университета таможенного дела и финансов.

«Сегодня мы пишем новую страницу в истории нашей страны! Наш талантливый художник получил рекорд Украины за создание самого большого флага Украины, написанного маслом. Это не просто картина — это символ нашего единства, силы и несокрушимости. Мы счастливы, что этот рекорд был зафиксирован и отмечен, ведь он напоминает нам, что даже в самые сложные времена мы можем объединиться ради общей цели. Пусть этот флаг всегда будет символом мира, свободы и надежды для всех нас», — сообщили организаторы мероприятия.

