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В Киеве зафиксировали повышенный уровень загрязнения воздуха

Вчера, 11:58
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В Киеве зафиксировали повышенный уровень загрязнения воздуха - фото

НВ

В течение 12−13 июня по данным постов наблюдения Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского уровень загрязнения воздуха диоксидом азота достиг 5−6 среднесуточных предельно допустимых концентраций.

Повышенное загрязнение воздуха наблюдается в районах улицы Скляренко, Оболонского проспекта, Бессарабской и Демеевской площадей.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Начиная с 8 июня в Киеве наблюдаются метеорологические условия, которые способствуют накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха.

«Такие метеорологические условия, по прогнозу Гидрометцентра, удержатся в Киеве до 18 июня», — сообщили в ГСЧС.

Теги:   Загрязнение воздуха ГСЧС

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