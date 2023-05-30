Российские шпионы хотели устроить своего агента на оборонный завод в Киеве: СБУ раскрыла детали

30 мая, 12:48
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СБУ раскрыла личности российских чиновников (Фото:СБУ)

СБУ раскрыла личности российских чиновников (Фото:СБУ)

Служба безопасности Украины разоблачила двух российских шпионов, которые пытались устроить своего агента на оборонный завод в Киеве.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, одним из них оказался сотрудник главного управления международного военного сотрудничества минобороны РФ полковник Дмитрий Гулий.

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Другой работает заместителем директора правового департамента министерства экономического развития страны-агрессора Виталий Техтелев.

По данным следствия, в начале полномасштабного вторжения шпионы дистанционно завербовали жителя Киева. Мужчина получил от них задачу — устроиться в одну из оборонных компаний в столичном регионе, чтобы собирать и передавать российским оккупантам разведданные.

Так шпионы пытались получить секретную информацию об имеющемся украинском вооружении, которое поступает Силам обороны на фронт.

Их также интересовали данные о последствия ракетных ударов войск РФ по критической инфраструктуре Киева.

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Предателя удалось задержать в начале текущего года, он «сдал» своих российских кураторов.

Жителю Киева сообщили о подозрении в госизмене.

Оккупанты обещали своему агенту лояльное отношение в случае захвата украинской столицы.

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Россиянам также сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 114 Уголовного кодекса Украины (шпионаж совершен по предварительному сговору группой лиц).

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Киев Служба безопасности Украины (СБУ) Российская агентура Война России против Украины

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