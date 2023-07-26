Во время спецоперации в Киеве задержали агента ГРУ РФ, он пытался разведывать оборону региона под видом студента 26 июля, 13:52 Российский агент собирал информацию о ВСУ в Славянске, а затем переехал в Киев (Фото:СБУ)

Контрразведка Службы безопасности задержала агента ГРУ РФ, который пытался разведывать обороны Киевской области под видом студента.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, его задержали во время спецоперации в Киеве.

Злоумышленником оказался житель Донецкой области с высшим техническим образованием, российские спецслужбы дистанционно завербовали его в ноябре прошлого года.

Видео дня

С тех пор он скрыто собирал информацию о местах временной дислокации и перемещении подразделений ВСУ на территории Славянска.

Особое внимание уделялось маршрутам движения колонн военной техники украинской армии на Бахмутском направлении.

Фигурант также обходил город и снимал на камеру собственного телефона последствия воздушных атак РФ на гражданскую инфраструктуру.

С помощью фото и видео российские оккуапнты готовили новые и корректировали повторные удары по украинским объектам.

Через некоторое время российский агент переехал в Киеве и решил поступить в аспирантуру одного из вузов.

В дальнейшем задержанный планировал продолжить разведывательно-подрывную деятельность в пользу РФ.

Предателя задержали в общежитии вуза, где он получил комнату во время вступительной кампании.

При обыске у задержанного обнаружен мобильный телефон и ноутбук, которые он использовал для коммуникации с российской спецслужбой.

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (госизмена, совершенная в условиях военного положения). Он находится под стражей и полностью признал свою вину.

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления, злоумышленнику грозит пожизненное заключение.