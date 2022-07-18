СБУ задержала 60-летнюю корректировщицу ракетных ударов по Киеву 18 июля, 11:57 Злоумышленница собирала сведения о военной технике, блокпостах и критической инфраструктуре (Фото:СБУ)

Сотрудники правоохранительных органов разоблачили 60-летнюю коллаборантку, собиравшую разведданные для российских захватчиков.

Об этом в понедельник, 18 июля, сообщили в Службе безопасности Украины.

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Злоумышленница посылала оккупантам фото с геолокацией для нанесения ракетных ударов и проведения диверсий в Киеве и области.

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В первую очередь ее кураторов интересовали сведения о местоположении военной техники, блокпостов и различных объектов критической инфраструктуры.

На данное время женщина задержана. Против нее начато уголовное производство по ч.2 ст. 111 УК Украины (государственная измена).

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