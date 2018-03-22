В Киеве задержали вандалов, похитивших бронзовый бюст Леси Украинки

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Злоумышленники разбили мемориальную доску с бюстом, и сдавали куски в пункты приема металлолома

Злоумышленники разбили мемориальную доску с бюстом, и сдавали куски в пункты приема металлолома

Полиция Киева задержала двух жителей Святошинского района, которые похитили бронзовый бюст Леси Украинки с фасада ее музея.

"Мы установили, что 33-летний и 32-летний киевляне похитили мемориальную доску, разбили ее на маленькие куски и сдавали их в пункты приема металлолома. Одну часть доски мы изъяли и приобщили к уголовному производству в качестве вещественного доказательства", - рассказали правоохранители.

Как сообщается, злоумышленникам уже объявлено подозрения в совершении преступления по части 4 статьи 185 Уголовного кодекса Украины (от пяти до восьми лет лишения свободы).

На время расследования им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее сообщалось, что c фасада здания Музея Леси Украинки в Киеве неизвестные украли бронзовый бюст поэтессы.

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