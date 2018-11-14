14 ноября 2018, среда

В Киеве задержали вандалов, которые напали на электричку, разрисовав вагоны и забросав пассажиров камнями

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Задержанным грозит до семи лет лишения свободы
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Задержанным грозит до семи лет лишения свободы

Столичные правоохранители задержали вандалов, которые в июле этого года остановили между станциями Сырец и Вышгородская городскую электричку, чтобы разрисовать ее вагоны, а также забросали камнями машиниста и пассажиров.

Об этом сообщили в прокуратуре Киева.

Как отмечается, злоумышленниками оказались киевляне в возрасте от 20 до 24 лет.

Во время следственных действия по адресам их проживания сотрудники полиции изъяли балаклавы, баллоны с краской, запчасти от электрички и другие вещественные доказательства.

На данное время троим из задержанных уже объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное группой лиц, с применением предметов заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений).

Вандалам грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Киеве группа молодых людей остановила городской электропоезд, разрисовала его вагоны, а также забросала камнями пассажиров, в результате чего пострадал один человек.

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