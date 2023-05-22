Прокремлевскому тиктокеру, который устраивал провокации в Киево-Печерской лавре, сообщили о подозрении — СБУ 22 мая, 14:18 В СБУ заявили, что тиктокер устраивал провокации в Киево-Печерской лавре (Фото:t.me/SBUkr)

Прокремлевскому тиктокеру, который устраивал провокации в Киево-Печерской лавре, было сообщено о подозрении, сообщила пресс-служба СБУ в понедельник, 22 мая.

«Злоумышленником оказался 46-летний житель столицы. На собственной странице в соцсети TikTok он размещал сообщения, в которых отрицал вооруженную агрессию РФ и дискредитировал военно-политическое руководство Украины», — говорится в сообщении.



Видео дня

По информации СБУ, также фигурант принимал активное участие в провокациях на территории Киево-Печерской лавры в конце марта и в начале апреля текущего года.

«Тогда он публично подстрекал людей оказывать сопротивление законным действиям представителей власти и правоохранителей. Кроме того, он безосновательно обвинял украинских защитников в развязывании войны», — сказано в сообщении.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

В СБУ заявили, что во время обыска по адресу проживания злоумышленника обнаружена компьютерная техника и мобильный телефон с доказательствами незаконной деятельности.

Сейчас следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 436−2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.