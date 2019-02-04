В Киеве задержали стрелка, ранившего в голову ребенка Сегодня, 16:41 803 Цей матеріал також доступний українською

Правоохранители задержали в Киеве мужчину, ранившего в голову ребенка в Деснянском районе.

Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

Напомним, инцидент произошел 1 февраля возле супермаркета на улице Шолом-Алейхема.

По данным следствия, между подозреваемым и еще одним мужчиной возник конфликт, в ходе которого он выстрелил в сторону своего оппонента из травматического пистолета, однако пуля попала в голову пятилетнему мальчику, проходившему рядом с матерью.

Сейчас в отношении задержанного начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины( хулиганство - от 3 до 7 лет).