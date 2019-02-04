В Киеве задержали стрелка, ранившего в голову ребенка
Правоохранители
задержали в Киеве мужчину, ранившего в голову ребенка в Деснянском районе.
Об этом сообщили
в столичной прокуратуре.
Напомним,
инцидент произошел 1 февраля возле супермаркета на улице Шолом-Алейхема.
По данным
следствия, между подозреваемым и еще одним мужчиной возник конфликт, в ходе
которого он выстрелил в сторону своего оппонента из травматического пистолета,
однако пуля попала в голову пятилетнему мальчику, проходившему рядом с матерью.
Сейчас в
отношении задержанного начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины( хулиганство
- от 3 до 7 лет).