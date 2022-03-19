В Киеве задержали сторонника «русского мира» с арсеналом оружия — полиция

19 марта, 10:29
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Злоумышленник содействовал российским ДРГ (Фото:Нацполиция)

Злоумышленник содействовал российским ДРГ (Фото:Нацполиция)

Украинские правоохранители разоблачили в Киеве прокремлевского коллаборанта с арсеналом оружия, который содействовал российским ДРГ.

Об этом в субботу, 19 марта, сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

«Мы провели неотложный обыск по месту жительства задержанного. В ходе следственных действий было выявлено и изъято семь единиц огнестрельного оружия, в том числе винтовки с оптическими прицелами, более 25 единиц холодного оружия, около 3 тысяч патронов разного калибра, а также автоматическое оружие военного образца», — рассказал начальник Шевченковского райуправления Игорь Падюк.

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Нацполиция
Фото: Нацполиция
Нацполиция
Фото: Нацполиция
Нацполиция
Фото: Нацполиция

Кроме того, у злоумышленника изъяли шевроны военных формирований ВС РФ, паспорта времен СССР, а также литературу пропагандистского и военного характера.

Поклоннику «русского мира» грозит до семи лет лишения свободы.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Киев Российская агрессия Диверсионные группы Коллаборант Диверсант Война России против Украины

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