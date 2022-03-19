В Киеве задержали сторонника «русского мира» с арсеналом оружия — полиция
Злоумышленник содействовал российским ДРГ (Фото:Нацполиция)
Украинские правоохранители разоблачили в Киеве прокремлевского коллаборанта с арсеналом оружия, который содействовал российским ДРГ.
Об этом в субботу, 19 марта, сообщили в пресс-службе Национальной полиции.
«Мы провели неотложный обыск по месту жительства задержанного. В ходе следственных действий было выявлено и изъято семь единиц огнестрельного оружия, в том числе винтовки с оптическими прицелами, более 25 единиц холодного оружия, около 3 тысяч патронов разного калибра, а также автоматическое оружие военного образца», — рассказал начальник Шевченковского райуправления Игорь Падюк.
Кроме того, у злоумышленника изъяли шевроны военных формирований ВС РФ, паспорта времен СССР, а также литературу пропагандистского и военного характера.
Поклоннику «русского мира» грозит до семи лет лишения свободы.
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