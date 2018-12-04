В Киеве задержали "сотрудников СБУ", грабивших владельцев элитных машин

Правоохранители задержали членов организованной преступной группы, которые занимались разбойными нападениями на автомобили в Киеве и области.

Как сообщили в столичной прокуратуре, во время ограблений злоумышленники выдавали себя за сотрудников Службы безопасности Украины.

Используя форменную одежду, шевроны и поддельные удостоверения офицеров СБУ, они останавливали элитные автомобили и завладевали имуществом водителей и пассажиров.

Во время обысков по адресам фигурантов было также обнаружено оружие, боеприпасы к нему, ножи, балаклавы, рации и множество государственных номерных знаков, которые использовались во время разбойных нападений.

Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.