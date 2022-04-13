В Киеве задержали граждан РФ, переправлявших в Украину диверсантов 13 апреля, 11:58 Цей матеріал також доступний українською Злоумышленникам грозит до девяти лет лишения свободы (Фото:Нацполиция)

Правоохранители задержали в Киеве граждан РФ, содействовавших проникновению в Украину российских ДРГ.

Война России против Украины — главные события 13 апреля

Об этом в среду, 13 апреля, сообщили в столичном управлении Нацполиции.

Речь идет о троих россиянах 1992 и 1998 годов рождения, которые в течение 2021−2022 организовали схему по переправке диверсантов через госграницу.

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«Снимали жилье в Киеве и подыскивали граждан Украины, которые открывали бы в банках на свое имя счета, осуществляли необходимые перечисления средств, помогали передвигаться по территории Украины и передавали сведения, которые могут повредить суверенитету и территориальной целостности нашего государства», — рассказал замначальника следственного управления полиции Киева Артем Родыгин.

Задержанным злоумышленникам грозит до девяти лет лишения свободы.

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