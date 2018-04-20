В Киеве задержали россиянина, который требовал от бизнесмена $250 тысяч

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Возле вокзала Южный задержали шантажиста из РФ
Фото: прокуратура

Возле вокзала Южный задержали шантажиста из РФ

В Киеве задержали гражданина России, который требовал от бизнесмена $250 тысяч за неразглашение компрометирующих сведений.

В столичной прокуратуре рассказали, что предприниматель из Киевской области сообщил в правоохранительные органы о шантаже со стороны неизвестного мужчины. По его словам, незнакомец потребовал четверть миллиона за передачу "флешки" с информацией, которая якобы может навредить семейной жизни и деловой репутации.

Во время переговоров сумма была снижена до $7 200. Шантажиста задержали при получении денег в одном из ресторанов возле железнодорожного вокзала Южный. Им оказался 20-летний россиянин, который сразу после получения наличных планировал сесть на поезд в Москву.

Фото: прокуратура

 

Злоумышленнику объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 189 УК Украины (вымогательство). Ему грозит от трех до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что житель Тернополя требовал у ветеранов АТО взятки, представляясь руководителем различных подразделений Центрального аппарата и областных управлений СБУ.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове