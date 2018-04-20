В Киеве задержали россиянина, который требовал от бизнесмена $250 тысяч

В Киеве задержали гражданина России, который требовал от бизнесмена $250 тысяч за неразглашение компрометирующих сведений.

В столичной прокуратуре рассказали, что предприниматель из Киевской области сообщил в правоохранительные органы о шантаже со стороны неизвестного мужчины. По его словам, незнакомец потребовал четверть миллиона за передачу "флешки" с информацией, которая якобы может навредить семейной жизни и деловой репутации.

Во время переговоров сумма была снижена до $7 200. Шантажиста задержали при получении денег в одном из ресторанов возле железнодорожного вокзала Южный. Им оказался 20-летний россиянин, который сразу после получения наличных планировал сесть на поезд в Москву.

Фото: прокуратура

Злоумышленнику объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 189 УК Украины (вымогательство). Ему грозит от трех до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что житель Тернополя требовал у ветеранов АТО взятки, представляясь руководителем различных подразделений Центрального аппарата и областных управлений СБУ.