В Киеве задержали прокурора и бывшего сотрудника ГПУ при получении $20 тысяч взятки

В понедельник, 18 июня, в Киеве во время получения взятки задержали прокурора одной из Киевских местных прокуратур и бывшего сотрудника Генеральной прокуратуры.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

По ее словам, действующий прокурор по предварительному сговору с бывшим работником ГПУ с сентября 2017 года вымогал у двух человек $22 500 за несообщение о подозрении одному из них в уголовном производстве.

Их задержали после того, как бывший работник ГПУ в кафе Mafia получил для себя и прокурора последнюю часть взятки в размере $20 000.

По факту получения взятки ведется расследование, решается вопрос об аресте подозреваемых. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, что правоохранители задержали в Хмельницкой области прокурора, который занимался вымогательством.