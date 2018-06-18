19 июня 2018, вторник

В Киеве задержали прокурора и бывшего сотрудника ГПУ при получении $20 тысяч взятки

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Взяточников задержали во время получения основной суммы взятки
Фото: Лариса Сарган via Facebook

Взяточников задержали во время получения основной суммы взятки

В понедельник, 18 июня, в Киеве во время получения взятки задержали прокурора одной из Киевских местных прокуратур и бывшего сотрудника Генеральной прокуратуры.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

По ее словам, действующий прокурор по предварительному сговору с бывшим работником ГПУ с сентября 2017 года вымогал у двух человек $22 500 за несообщение о подозрении одному из них в уголовном производстве.

Их задержали после того, как бывший работник ГПУ в кафе Mafia получил для себя и прокурора последнюю часть взятки в размере $20 000.

По факту получения взятки ведется расследование, решается вопрос об аресте подозреваемых. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, что правоохранители задержали в Хмельницкой области прокурора, который занимался вымогательством.

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