В Киеве задержали подозреваемых в убийстве, которых разыскивала полиция Германии Сегодня, 09:58 549 Цей матеріал також доступний українською

Украинские полицейские задержали подозреваемых в убийстве, которых разыскивали правоохранители из Германии.

По данным Нацполиции, в августе 2017 года в немецком городе Вупперталь двое мужчин совершили умышленное убийство гражданина Ирака и ранили другого.

1 февраля одного из задержанных экстрадировали в Германию. Экстрадиция второго подозреваемого запланирована на 7 февраля.

Согласно законодательству Германии, им грозит до 15 лет заключения.

Полицейские Германии поблагодарили украинских коллег за задержание подозреваемых.