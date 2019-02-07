В Киеве задержали подозреваемых в убийстве, которых разыскивала полиция Германии
Сегодня, 09:58
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Украинские полицейские задержали подозреваемых в убийстве, которых разыскивали правоохранители из Германии.
По данным Нацполиции, в августе 2017 года в немецком городе Вупперталь двое мужчин совершили умышленное убийство гражданина Ирака и ранили другого.
1 февраля одного из задержанных экстрадировали в Германию. Экстрадиция второго подозреваемого запланирована на 7 февраля.
Согласно законодательству Германии, им грозит до 15 лет заключения.
Полицейские Германии поблагодарили украинских коллег за задержание подозреваемых.