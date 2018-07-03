В Киеве задержали опасного преступника, сбежавшего из зала суда

Полиция Киева задержала особо опасного преступника Виталия Суржана, который сбежал из зала Миргородского районного суда.

В пресс-службе полции сообщили, что его доставили в спецучреждение.

По данным ТСН, на след беглеца вышли полтавские коллеги. При содействии коллег из Киева и спецподразделения КОРД Суржана задержали, когда он выходил из магазина.

Отмечается, что задержать преступника помогли его сообщники.

Другие подробности задержания не сообщаются.

Ранее сообщалось, что в Полтавской области из зала суда сбежал особо опасный преступник Виталий Суржан. Позже правоохранители задержали троих человек, которые помогли ему бежать.

Разыскиваемый житель Луганской области обвиняется в бандитизме, разбое на территории Полтавской и Кировоградской областей, незаконном завладении транспортным средством и незаконном обращении с оружием.

По данным следователей, 18 ноября 2015 года в Александрии Кировоградской области организованная преступная группировка во главе с Виталием Суржаном напала на местного валютчика. Местные СМИ сообщали, что в тот день банда из трех человек расстреляла автомобиль бизнесмена из пистолета и автомата Калашникова. Участников группировки задержали в мае 2016 года.