В Киеве задержали мужчину, распространявшего сведения о разрушениях от ударов ВС РФ 1 апреля, 15:35 Цей матеріал також доступний українською У злоумышленника нашли более 100 тысяч российских рублей (Фото:Нацполиция)

Правоохранители задержали в Киеве мужчину, который распространял через соцсети сведения о разрушениях в результате ударов российских войск.

Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

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С помощью разных Telegram-каналов злоумышленник посылал фотографии разрушенных российскими оккупантами зданий и объектов инфраструктуры другим поклонникам так называемого «русского мира».

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Фото: Нацполиция

Кроме того, свои публикации он сопровождал оскорблениями в адрес украинских военных.

«Мы выяснили, что фигурантом оказался 30-летний уроженец Мариуполя, временно проживающий в Киеве. Во время проведения обыска по месту его проживания мы обнаружили и изъяли 103 тысячи российских рублей, четыре ноутбука, пять мобильных телефонов, фотоаппарат, жесткий диск, флэш-накопители разного типа, бинокль дальностью тысяча метров и блокноты с записями. Изъятые вещи направлены на проведение экспертного исследования», — рассказал начальник Оболонского райуправления Виктор Михайленко.

Фото: Нацполиция

В отношении задержанного начато уголовное производство по ч. 1 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Санкция статьи предусматривает от трех до пяти лет лишения свободы.

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