В Киеве задержали мужчину, распространявшего сведения о разрушениях от ударов ВС РФ
У злоумышленника нашли более 100 тысяч российских рублей (Фото:Нацполиция)
Правоохранители задержали в Киеве мужчину, который распространял через соцсети сведения о разрушениях в результате ударов российских войск.
Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщили в пресс-службе Национальной полиции.
Война России против Украины — главные события 1 апреля
С помощью разных Telegram-каналов злоумышленник посылал фотографии разрушенных российскими оккупантами зданий и объектов инфраструктуры другим поклонникам так называемого «русского мира».
Кроме того, свои публикации он сопровождал оскорблениями в адрес украинских военных.
«Мы выяснили, что фигурантом оказался 30-летний уроженец Мариуполя, временно проживающий в Киеве. Во время проведения обыска по месту его проживания мы обнаружили и изъяли 103 тысячи российских рублей, четыре ноутбука, пять мобильных телефонов, фотоаппарат, жесткий диск, флэш-накопители разного типа, бинокль дальностью тысяча метров и блокноты с записями. Изъятые вещи направлены на проведение экспертного исследования», — рассказал начальник Оболонского райуправления Виктор Михайленко.
В отношении задержанного начато уголовное производство по ч. 1 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).
Санкция статьи предусматривает от трех до пяти лет лишения свободы.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.