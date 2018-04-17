В Киеве задержали мужчину, который угрожал Уляне Супрун

Отдел коммуникации полиции Киева сообщает, что в понедельник, 16 апреля, был задержан злоумышленник, который угрожал в.и.о. министра здравоохранения Уляне Супрун.

В полиции сообщили, что мужчина звонил на правительственную линию и требовал отставки Супрун, угрожая ей.

Также, мужчину подозревают в вымогательстве.

"Сегодня оперативники Дарницкого полиции задержали мужчину при получении посылки, в которой было 100 тыс. грн: такую сумму он требовал у владельцев АЗС, при этом в случае отказа - угрожал устроить взрыв", - сообщили в полиции.

Сведения о событии следователи Голосеевского управления полиции внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст. 346 (Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) УК Украины и ст. 189 УК Украины (вымогательство).

Ранее сообщалось, что исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяне Супрун предлагали взятку за предоставление маммографа от международных доноров в городскую больницу Вишневого (Киевская область).