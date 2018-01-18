В Киеве задержали мужчину, который стрелял во владельца кофейни

Пресс-служба коммуникации полиции Киевской области задержала мужчину, который в ночь на 17 января открыл стрельбу по владельцу одной из кофеен.
Сообщается, что конфликт возник между представителями коммунальных служб, приехавших демонтировать торговые МАФы на Печерске, и предпринимателями.
"Сегодня ночью в дежурную часть Печерского управления полиции поступило сообщение о том, что на бульваре Леси Украинский неизвестный мужчина выстрелил. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа территориального управления полиции и экипажи патрульных", - сообщили в полиции.
Силовики задержали 28-летнего киевлянина в порядке ст.208 УПК Украины, изъяв у него пистолет с магазином и 6 патронов.
Напомним, 13 января в соцсетях сообщили, что в Киеве на улице Братиславской под стенами больницы скорой помощи умер бездомный, которого отказались лечить.
Сообщалось, что человек с травмами от избиения пришел в больницу. Но через некоторое время его труп заметили у стены больницы.
Сотрудники больницы скорой помощи в Киеве, возле которой было найдено тело бездомного, уверяют, что он не обращался за медицинской помощью.
По факту происшествия начато уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
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