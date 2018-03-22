В Киеве задержали мужчину, который сообщил о готовности совершить теракт в Раде в поддержку Савченко

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Мужчина не смог объяснить свой поступок
Фото: НПУ

Мужчина не смог объяснить свой поступок

В Киеве задержали мужчину, который по телефону сообщил о готовности совершить теракт в Верховной Раде в поддержку нардепа Надежды Савченко.

Как рассказали в пресс-службе полиции, полиция проверила территорию, прилегающую к парламенту.

Правоохранители также установили личность мужчины. Им оказался 40-летний житель столицы. Его задержали в Дарницком районе Киева на улице Вербицкого.

Ранее он уже попадал в поле зрения полиции за совершение административных правонарушений.

Свой поступок со звонком и угрозами он пояснить не смог.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

22 марта Верховная Рада поддержала снятие неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко, а также дала добро на ее арест и задержание.

После голосования Савченко была задержана в стенах парламента. Ей зачитали подозрение. После этого Савченко в окружении сторонников, журналистов и правоохранителей направилась в здание СБУ.

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