В Киеве задержали мужчину, который бегал за детьми с ножом и молотком

Правоохранители задержали в Киеве 36-летнего мужчину, который с ножом и молотком в руках преследовал детей.

Как рассказали в Нацполиции, к ним поступило сообщение о подозрительном неизвестном, который преследует на улице Питерской малолетних девочек.

По словам очевидцев, он цеплялся к ним возле сквера, а потом преследовал.

Когда на место прибыли полицейские, мужчина попытался сбежать, однако на помощь правоохранителям пришли случайные прохожие, и в итоге он был задержан.

Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины (до семи лет лишения свободы).