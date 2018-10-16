В Киеве задержали мужчину, который бегал за детьми с ножом и молотком

Правоохранители задержали в Киеве 36-летнего мужчину, который с ножом и молотком в руках преследовал детей.
Как рассказали в Нацполиции, к ним поступило сообщение о подозрительном неизвестном, который преследует на улице Питерской малолетних девочек.
По словам очевидцев, он цеплялся к ним возле сквера, а потом преследовал.
Когда на место прибыли полицейские, мужчина попытался сбежать, однако на помощь правоохранителям пришли случайные прохожие, и в итоге он был задержан.
Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины (до семи лет лишения свободы).
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