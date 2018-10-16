16 октября 2018, вторник

В Киеве задержали мужчину, который бегал за детьми с ножом и молотком

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Мужчина приставал к малолетним девочкам возле сквера
Фото: Светлана Савченко/Facebook

Мужчина приставал к малолетним девочкам возле сквера

Правоохранители задержали в Киеве 36-летнего мужчину, который с ножом и молотком в руках преследовал детей.

Как рассказали в Нацполиции, к ним поступило сообщение о подозрительном неизвестном, который преследует на улице Питерской малолетних девочек.

По словам очевидцев, он цеплялся к ним возле сквера, а потом преследовал.

Когда на место прибыли полицейские, мужчина попытался сбежать, однако на помощь правоохранителям пришли случайные прохожие, и в итоге он был задержан.

Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины (до семи лет лишения свободы).

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