В Киеве задержали мошенников, вымогавших у предпринимателей деньги от имени руководства СБУ

Мошенники утверждали, что действуют от имени замглавы СБУ

Правоохранители задержала в Киеве двух мошенников, которые вымогали у предпринимателей деньги якобы от имени руководства Службы безопасности Украины.

"Двое дельцов, представляясь помощниками одного из заместителей председателя Службы, требовали средства с предпринимателей Хмельницкой области", - рассказали в СБУ.

Как сообщается, ссылаясь на несуществующее заявление о нарушениях в хозяйственной деятельности и якобы прямое указание руководства СБУ на принятие мер, которые могли привести к остановке работы предпринимателей, злоумышленники требовали $26 тысяч.

"Предприниматели сразу сообщили правоохранителям о полученном "предложении". Во время переговоров с мошенниками сумма неправомерной выгоды была уменьшена до $16 тысяч. Оперативники СБ Украины задержали дельцов при получении всей суммы взятки", - отметили в спецслужбе.

Ранее сообщалось, что житель Тернополя вымогал у ветеранов АТО взятки, представляясь руководителем подразделения СБУ.