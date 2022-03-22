В Киеве задержали пророссийского «монаха», причастного к деятельности ДРГ 22 марта, 11:04 Цей матеріал також доступний українською Задержанный собирал информацию о блокпостах и объектах критической инфраструктуры (Фото:Нацполиция)

Украинские правоохранители разоблачили в Киеве сторонника «русского мира», подозреваемого в разведывательно-диверсионной деятельности в интересах РФ.

Об этом во вторник, 22 марта, сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Там рассказали, что 41-летний мужчина, назвавшийся монахом одного из храмов, был задержан в столичном метрополитене. Во время обыска по месту его жительства полицейские изъяли доказательства, свидетельствующие его содействие российским оккупантам.

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Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

«В телефоне подозреваемого есть переписки с абонентами из России с призывами к уничтожению украинцев, фотографии объектов критической инфраструктуры, аудиозаписи с информацией о расположении блокпостов и т. д. Задержанный был передан работникам СБУ для проведения дальнейших следственных действий», — говорится в сообщении.

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