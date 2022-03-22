В Киеве задержали пророссийского «монаха», причастного к деятельности ДРГ
Задержанный собирал информацию о блокпостах и объектах критической инфраструктуры (Фото:Нацполиция)
Украинские правоохранители разоблачили в Киеве сторонника «русского мира», подозреваемого в разведывательно-диверсионной деятельности в интересах РФ.
Об этом во вторник, 22 марта, сообщили в пресс-службе Национальной полиции.
Там рассказали, что 41-летний мужчина, назвавшийся монахом одного из храмов, был задержан в столичном метрополитене. Во время обыска по месту его жительства полицейские изъяли доказательства, свидетельствующие его содействие российским оккупантам.
«В телефоне подозреваемого есть переписки с абонентами из России с призывами к уничтожению украинцев, фотографии объектов критической инфраструктуры, аудиозаписи с информацией о расположении блокпостов
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.