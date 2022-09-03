В Киеве задержали «корректировщика» огня, который сдавал врагу позиции ВСУ
Правоохранители задержали очередного вражеского «корректировщика» в Киеве (Фото:НПУ)
В Киеве стражи порядка задержали мужчину, который сдавал россиянам позиции Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
По данным следствия, в течение июля — августа подозреваемый по корыстным поводам неоднократно передавал представителю РФ через мессенджер информацию о расположении и движении на территории Киева подразделений и военной техники ВСУ.
К указанным сообщениям корректировщик добавлял GPS-координаты военных объектов и фото мест дислокаций.
При задержании у мужчины изъяли мобильный телефон и ноутбук, которые он использовал при совершении преступления.
Киевлянину сообщили о подозрении по факту несанкционированного распространения информации о перемещении, движении и расположении Вооруженных сил Украины (ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины).
В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
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