В Киеве задержали «корректировщика» огня, который сдавал врагу позиции ВСУ

3 сентября, 18:14
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Правоохранители задержали очередного вражеского «корректировщика» в Киеве (Фото:НПУ)

Правоохранители задержали очередного вражеского «корректировщика» в Киеве (Фото:НПУ)

В Киеве стражи порядка задержали мужчину, который сдавал россиянам позиции Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

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По данным следствия, в течение июля — августа подозреваемый по корыстным поводам неоднократно передавал представителю РФ через мессенджер информацию о расположении и движении на территории Киева подразделений и военной техники ВСУ.

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К указанным сообщениям корректировщик добавлял GPS-координаты военных объектов и фото мест дислокаций.

При задержании у мужчины изъяли мобильный телефон и ноутбук, которые он использовал при совершении преступления.

Киевлянину сообщили о подозрении по факту несанкционированного распространения информации о перемещении, движении и расположении Вооруженных сил Украины (ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины).

В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Киев Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Огневые позиции Правоохранительные органы Офис генерального прокурора Война России против Украины

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