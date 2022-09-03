В Киеве задержали «корректировщика» огня, который сдавал врагу позиции ВСУ 3 сентября, 18:14 Правоохранители задержали очередного вражеского «корректировщика» в Киеве (Фото:НПУ)

В Киеве стражи порядка задержали мужчину, который сдавал россиянам позиции Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

По данным следствия, в течение июля — августа подозреваемый по корыстным поводам неоднократно передавал представителю РФ через мессенджер информацию о расположении и движении на территории Киева подразделений и военной техники ВСУ.

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К указанным сообщениям корректировщик добавлял GPS-координаты военных объектов и фото мест дислокаций.

При задержании у мужчины изъяли мобильный телефон и ноутбук, которые он использовал при совершении преступления.



Киевлянину сообщили о подозрении по факту несанкционированного распространения информации о перемещении, движении и расположении Вооруженных сил Украины (ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины).



В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.



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