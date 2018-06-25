В Киеве задержали конвоира, который помог сбежать подозреваемому

В Киеве задержали конвоира, который помог сбежать ранее судимому гражданину Молдовы Александру Бурлаку.

Как рассказали в пресс-службе столичной прокуратуры, 23-летний сотрудник полиции помог бежать из-под стражи злоумышленнику во время конвоирования.

Конвоира задержали следователи прокуратуры в тот же день. Ему объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 393 (пособничество в побеге из-под стражи) УК Украины. Подготовлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Также правоохранителям удалось установить местонахождение Бурлаку и задержать его. Прокуратура готовит материалы для объявления задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 393 УК Украины (побег из-под стражи).

Ранее сообщалось, что злоумышленник является брачным аферистом. Он знакомился с женщинами и обманывал их: у семьи одной потерпевшей он выманил 60 тысяч долларов США.