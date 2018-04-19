В Киеве задержали клофелинщика, отравившего насмерть двух человек

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Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы

Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы

Правоохранители задержали в Киеве 34-летнего уроженца Харьковской области, который грабил людей, подсыпая им клозепин.

"Сначала недалеко от станций метро и автовокзала "угощал" потенциальных жертв напитками, в которые подсыпал клозепин, а после потери сознания - грабил пострадавших", - рассказали в полиции.

При этом отмечается, что в результате его действий два человека скончались.

Всего же злоумышленника подозревают в причастности к трем аналогичным преступлениям.

"Досудебное расследование завершено и обвинительный акт направлен в суд. До назначения судом меры наказания злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества", - добавил в ведомстве.

Ранее сообщалось, что полиция разоблачила банду, которая грабила клиентов кафе, подсыпая им снотворное.

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