В Киеве задержали клофелинщика, отравившего насмерть двух человек

Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы

Правоохранители задержали в Киеве 34-летнего уроженца Харьковской области, который грабил людей, подсыпая им клозепин.

"Сначала недалеко от станций метро и автовокзала "угощал" потенциальных жертв напитками, в которые подсыпал клозепин, а после потери сознания - грабил пострадавших", - рассказали в полиции.

При этом отмечается, что в результате его действий два человека скончались.

Всего же злоумышленника подозревают в причастности к трем аналогичным преступлениям.

"Досудебное расследование завершено и обвинительный акт направлен в суд. До назначения судом меры наказания злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества", - добавил в ведомстве.

Ранее сообщалось, что полиция разоблачила банду, которая грабила клиентов кафе, подсыпая им снотворное.