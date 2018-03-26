В Киеве задержали хакера российской группы, причастной ко взломам мировых банков

За одну их партий украденных номеров банковских карт хакер получил почти $1,5 млн

В Украине разоблачили хакера из российской группировки Cobalt, которая совершала атаки и взломы различных мировых банков и отелей.

Об этом 26 марта сообщили в пресс-службе Департамента киберполиции Нацполиции Украины.

Правоохранители также установили всех участников этой группировки: "Все они находятся на территории Российской Федерации".

Оперативники Киберполиции установили, что 30-летний житель Голосеевского района Киева причастен к разработке вирусов, кибершпионажу и продаже персональных данных граждан со всего мира. Хакер также сбывал разнообразное вредоносное программное обеспечение, а его вирусы использовались для получения удаленного доступа к компьютерам жертв и последующего установления полного контроля над ними.

Киевлянин с 2016 года является учасником вышеуказаной хакерской группировки (Cobalt). Он разрабатывал и поддерживал работу эксплойтов, которые использовали уязвимости в наиболее распространенных среди пользователей программных продуктах.

"После получения доступа к компьютеру, злоумышленник получал персональную информацию и банковские реквизиты всех клиентов банка или гостиницы, компьютер которых было поражен. Полученную информацию - продавал", - говорится в сообщении.

Установлено, что во время одной из таких сделок ему удалось продать около 140 тысяч реквизитов банковских карточек. Тогда, по предварительным подсчетам, сумма "гонорара" составляла почти $1,5 млн.

Дома у подозреваемого хакера провели обыски и изъяли компьютер. На изъятом ПК правоохранители нашли информацию о почтовых ящиках, используемых для незаконного вмешательства, базы данных, к которым незаконно был получен доступ, скомпрометированы данные банковских карточек, доступы к системам клиентов банков граждан стран Европы и США.

Ранее НВ сообщало, что в Киеве ликвидировали офис пророссийских хакеров.

.