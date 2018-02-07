В Киеве задержали группировку, которая проводила незаконные сделки с недвижимостью в центре столицы

В Киеве разоблачили организованную преступную группировку, которая проводила незаконные сделки в сфере недвижимости.

Как рассказали в пресс-службе СБУ, группировку возглавлял ранее судимый местный криминальный авторитет. В банду входило семь человек, все они жители Киева.

Для переоформления жилья на подставных лиц злоумышленники использовали поддельные доверенности и вносили неправдивые данные в систему Государственного реестра прав на недвижимое имущество. Только за прошлый год они успели совершить сделки по нескольким жилым и нежилым объектам в центральных районах Киева.

У задержанного организатора группировки по месту временного проживания в Голосеевском районе провели обыски.

В квартире изъяли поддельные печати юридических лиц, паспорта граждан Украины и незаполненные нотариальные бланки. У главаря группировки оперативники спецслужбы обнаружили самодельное огнестрельное оружие, более трехсот патронов калибра 7,62 мм и специальные технические средства для снятия информации.

По данному факту открыто уголовное производство.

Решается вопрос об объявлении задержанному и другим фигурантам дела о подозрении и избрании меры пресечения.