В Киеве задержали экс-судью АР Крым, которого обвиняют в госизмене

В субботу, 3 ноября, в Киеве задержали бывшего председателя Апелляционного суда Автономной Республики Крым Валерия Чернобука.

Об этом сообщает пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

Экс-судью задержали в Подольском районе столицы.

Следователями прокуратуры АРК и СБУ 03.11.18 на основании постановления следственного судьи задержан бывший глава Апелляционного суда АР Крым Валерия Чернобука, который находился в розыске по подозрению в совершении уголовного преступления предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК ( #госизмена ) pic.twitter.com/mUITNst09I - Лариса Сарган (@SarganLarysa) 3 ноября 2018 г.

Напомним, 12 июля 2018 года экс-главу Апелляционного суда Крыма Чернобука, который устроился в Днепровский горсовет, уличили в измене.

Генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что ему вручили подозрение в совершении правонарушения по статье 111 УК (государственная измена). По словам генпрокурора, Чернобук осуществлял подрывную деятельность, в частности помогал перейти крымским судам на осуществление правосудия на основании законодательства России.

Во время обысков Чернобука не было дома, поэтому подозрение, согласно УПК, вручили его родственникам.

19 июля 2018 года экс-главу Апелляционного суда Крыма объявили в розыск.

Чернобук занимал должность руководителя апелляционного суда полуострова с 2011 до 2014 года.