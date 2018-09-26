В Киеве задержали двух экс-милиционеров, которых разыскивали с 2011 года за пытки

В Киеве задержали двух бывших работников милиции, которые семь лет находились в розыске по обвинению в пытках.

Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

По данным следствия, подозреваемые били и пытали горячим утюгом задержанного с целью получения от него показаний о совершенном преступлении.

Их бывшего руководителя, который возглавлял сектор отдела уголовного розыска, в 2014 году приговорили к пяти годам лишения свободы по ч. 2 ст. 365 и ч. 2 ст. 127, ч. 4 ст. 358 УК Украины.

Двое его сообщников уволились из органов внутренних дел и с 2011 года скрывались от органа досудебного расследования. 26 сентября 2018 года они были задержаны.

Решается вопрос об аресте подозреваемых.