26 сентября 2018, среда

В Киеве задержали двух экс-милиционеров, которых разыскивали с 2011 года за пытки

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Иллюстративное фото
Фото: Амител

Иллюстративное фото

В Киеве задержали двух бывших работников милиции, которые семь лет находились в розыске по обвинению в пытках.

Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

По данным следствия, подозреваемые били и пытали горячим утюгом задержанного с целью получения от него показаний о совершенном преступлении.

Их бывшего руководителя, который возглавлял сектор отдела уголовного розыска, в 2014 году приговорили к пяти годам лишения свободы по ч. 2 ст. 365 и ч. 2 ст. 127, ч. 4 ст. 358 УК Украины.

Двое его сообщников уволились из органов внутренних дел и с 2011 года скрывались от органа досудебного расследования. 26 сентября 2018 года они были задержаны.

Решается вопрос об аресте подозреваемых.

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