В Киеве задержали коллаборантов, предоставлявших оккупантам IT-услуги 16 мая, 09:46 Цей матеріал також доступний українською Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы (Фото:Нацполиция)

Украинские правоохранители разоблачили в Киеве двух работников IT-сферы, работавших на российских оккупантов.

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Об этом в понедельник, 16 мая, сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Двое уроженцев Донецкой области 1975 и 1970 годов рождения предоставляли захватчикам услуги в сфере информационных технологий.

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В период с марта по май 2022 года коллаборанты обеспечивали функционирование программного обеспечения для ведения хозяйственной деятельности предприятиями и учреждениями государства-агрессора, созданными на временно оккупированных территориях Донбасса.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 111−1 УК Украины. Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.

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