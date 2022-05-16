В Киеве задержали коллаборантов, предоставлявших оккупантам IT-услуги

16 мая, 09:46
Цей матеріал також доступний українською
Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы (Фото:Нацполиция)

Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы (Фото:Нацполиция)

Украинские правоохранители разоблачили в Киеве двух работников IT-сферы, работавших на российских оккупантов.

Война России против Украины — главные события 16 мая

Об этом в понедельник, 16 мая, сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Двое уроженцев Донецкой области 1975 и 1970 годов рождения предоставляли захватчикам услуги в сфере информационных технологий.

Видео дня

В период с марта по май 2022 года коллаборанты обеспечивали функционирование программного обеспечения для ведения хозяйственной деятельности предприятиями и учреждениями государства-агрессора, созданными на временно оккупированных территориях Донбасса.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 111−1 УК Украины. Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.

Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Киев Российская агрессия Коллаборант Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X