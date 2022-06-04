В Киеве задержали диверсанта, который фотографировал военную технику
Злоумышленник был передан следователям Оболонского управления полиции (Фото:Патрульная полиция Киева via Telegram)
В пятницу, 3 июня, столичные патрульные на проспекте Степана Бандеры задержали диверсанта.
Об этом сообщает патрульная полиция Киева в Telegram.
Отмечено, что экипаж полиции остановил автомобиль Hyundai, водитель которого нарушил правила дорожного движения.
«Общаясь с патрульными, 36-летний водитель начал заметно нервничать, а потому инспекторы решили провести поверхностную проверку. Мужчина предоставил для осмотра свой мобильный телефон, где стражи порядка увидели много фотографий военной техники, указателей населенных пунктов, рисунков с координатами и позывными, а также враждебную пропаганду», — говорится в сообщении.
Диверсант был передан следователям Оболонского управления полиции.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.