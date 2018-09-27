27 сентября 2018, четверг

В Киеве задержали чиновника Государственной миграционной службы, шантажировавшего иностранца

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Чиновник угрожал иностранцу, находившемуся в СИЗО, затягиванием экстрадиции
Фото: СБУ

Чиновник угрожал иностранцу, находившемуся в СИЗО, затягиванием экстрадиции

В четверг, 27 сентября, сотрудники СБУ задержали в Киеве чиновника главного управления Государственной миграционной службы.

Как сообщается, главный специалист ведомства вымогал 10 тысяч гривен от иностранца, который содержался в СИЗО за незаконное пребывание на территории нашей страны.

В противном случае злоумышленник угрожал ему затягиванием экстрадиции.

Для передачи взятки чиновник использовал знакомого задержанного иностранца.

Правоохранители задержали специалиста Госмиграционной службы возле одной из станций столичного метрополитена при получении всей суммы взятки.

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