В Киеве задержали банду "экстрасенсов", угрожавших своим жертвам "кармической расправой" Сегодня, 10:34 88 Цей матеріал також доступний українською Стоимость "магических услуг" составляла $40-60 тысяч

Правоохранители задержали в Киеве членов банды "экстрасенсов", действовавшей на территории Одесской области.

Как рассказали в Нацполиции, мошенники более двух лет обманывали граждан, предоставляя им "магические услуги". При этом их стоимость составляла $40-60 тысяч.

Когда же жертвы, не чувствуя никакого положительного влияния на свою жизнь, требовали вернуть деньги, аферисты угрожали им "кармической расправой".

Четверо членов банды были арестованы правоохранителями ранее, однако еще трое "целителей", пытаясь избежать ответственности, сбежали в столицу и были задержаны только сейчас.