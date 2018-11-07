В Киеве задержали антиукраинского пропагандиста, готовившегося сбежать из страны

Сотрудники СБУ задержали в Киеве российского пропагандиста, который по указанию спецслужб РФ создал антиукраинской канал на одном из популярных видеохостингов.
Как сообщается, его целью была "дестабилизация общественно-политической ситуации" в Украине.
Согласно данным следствия, злоумышленник ежемесячно выезжал в Россию, где встречался со своими кураторами, получал новые задания, а также деньги за свою подрывную деятельность.
Во время обыска по месту жительства пропагандиста правоохранители изъяли цифровое электронное оборудование и черновики с записями сценариев провокационных информационных видеороликов, подтверждающие его незаконную деятельность.
При этом отмечается, что провокатор планировал в ближайшее время переехать на территорию РФ, где с помощью кураторов уже обустроил себе новую студию, однако сделать этого не успел.
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