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В Киеве задержали активистов С14, которые пытались сорвать тренинг в Институте сердца

Сегодня, 22:08
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Активистов С14 доставили в отделение полиции

Фото: C14 news - резерв

В пятницу, 14 декабря, полиция Киева задержала четырех участников конфликта, который произошел между активистам организации С14 и сотрудниками Институте сердца Министерства здравоохранения.

Как сообщили в столичной полиции, около 16 часов в полицию поступил вызов о конфликте во время собрания сотрудников Института сердца на улице Братиславской.

"Правоохранители общаются с участниками происшествия для установления причин конфликта и обеспечивают нормальную работу заведения. Четыре человека для дачи объяснений доставили в управление полиции", - сообщил начальник полиции Киеве Андрей Крищенко.

В организации С14 подтвердили, что их активистов отвезли в Деснянское управление полиции.

Участники организации обвинили директора Института сердца Бориса Тодурова в том, что он проводил для медиков тренинг о том, как противостоять активистам, как в ситуации организатором "титушек" Юрием Крысиным. В конце февраля активисты нашли его в палате детского отделения Института сердца, где он скрывался от суда, и облили его зеленкой.

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Активисты заявили, что директор Института сердца Борис Тодуров и его подчиненные "взяли в заложники" нескольких активистов, которые пришли, чтобы сорвать тренинг.

Теги:   С14 Юрий Крысин Киев

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