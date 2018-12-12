В Киеве задержали 27 "болельщиков" перед матчем Шахтер-Лион Сегодня, 21:02 203 Цей матеріал також доступний українською Мужчины провоцировали правоохранителей Фото: полиция

Вечером в среду, 12 декабря, полиция Киева задержала 27 человек возле НСК Олимпийский, где должен состояться футбольный поединок между донецким Шахтером и французским Лионом.

В столичной полиции сообщили, что группа молодых людей употребляла нецензурные слова и брань в адрес полицейских. Они бросались снегом, пытались ударить пеший патруль и расшатывали ограждающие турникеты возле НСК.

Шахтер - Лион. Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

По данным полицейских, во время конфликта пострадавших нет.

Задержанных доставляют в территориальное управление полиции, где будут установлены анкетные данные и дана правовая оценка их действиям.