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В Киеве заблокировавший выезд Citroen переместили на обочину с помощью автопогрузчика - видео

Вчера, 16:23
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Скриншот с видео Киев Оперативный/Facebook

По словам очевидцев, автомобиль блокировал выезд не долго

В среду, 20 февраля, в Киеве автомобиль Citroen, заблокировавший выезд с территории столичной таможни, переместили на обочину с помощью автопогрузчика.

Соответствующее видео, снятое случайным очевидцем, было опубликовано в сообществе Киев Оперативный.

"На бульваре Вацлава Гавела, 8А, неизвестный и не совсем умелый водитель автомобиля Citroen припарковался так, что люди не могли заехать и выехать с прилегающей территории. Правда, так продолжалось вовсе не долго - всего лишь до тех пор, пока авто не переместили с помощью автокара", - рассказали очевидцы.

Как на произошедшее отреагировал водитель автомобиля, не известно.

Теги:   Парковка Киев

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