В Киеве заблокировавший выезд Citroen переместили на обочину с помощью автопогрузчика - видео
В среду, 20
февраля, в Киеве автомобиль Citroen, заблокировавший выезд с территории
столичной таможни, переместили на обочину с помощью автопогрузчика.
Соответствующее
видео, снятое случайным очевидцем, было опубликовано в сообществе Киев
Оперативный.
"На бульваре Вацлава Гавела, 8А, неизвестный и не совсем умелый водитель автомобиля Citroen припарковался так, что люди не могли заехать и выехать с прилегающей территории. Правда, так продолжалось вовсе не долго - всего лишь до тех пор, пока авто не переместили с помощью автокара", - рассказали очевидцы.
Как на произошедшее отреагировал водитель автомобиля, не известно.