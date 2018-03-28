В Киеве заблокировали схему подделки документов для выезда в ЕС, которые заказывали боевики "Л/ДНР"

Служба безопасности Украины разоблачила трех злоумышленников, которые создали схему изготовления поддельных документов для выезда в страны Евросоюза. Их заказчиками были в том числе и террористы "Л/ДНР".
В схеме участвовали пограничники Госпогранслужбы Украины. Они, в частности помогали в пересечении границы с фейковых документами.
Следователи установили, что задержанные обеспечивали клиентов поддельными паспортами одной из стран Ближнего Востока.
Дельцы вклеивали фотографии в оригинальный бланк незаконно полученного документа с использованием неаутентичных голограмм и искусственным нанесением соответствующих средств защиты паспортного документа.
В Киеве и области задержали трех организаторов группировки.
Во время обысков по местам их проживания правоохранители обнаружили оборудования и оргтехнику для изготовления таких документов, бланки, печати, готовые фальсифицированные паспорта и другие документы с признаками и элементами подделки, значительное количество наличности, огнестрельное оружие и более трех тысяч патронов различного калибра.
Продолжаются неотложные следственные действия.
Ранее в Сумской области задержали пограничника, который входил в группировку вымогателей.
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