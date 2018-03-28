В Киеве заблокировали схему подделки документов для выезда в ЕС, которые заказывали боевики "Л/ДНР"

Участники "Л/ДНР" решили на всякий случай "легализоваться" в Европе

Служба безопасности Украины разоблачила трех злоумышленников, которые создали схему изготовления поддельных документов для выезда в страны Евросоюза. Их заказчиками были в том числе и террористы "Л/ДНР".

В схеме участвовали пограничники Госпогранслужбы Украины. Они, в частности помогали в пересечении границы с фейковых документами.

Следователи установили, что задержанные обеспечивали клиентов поддельными паспортами одной из стран Ближнего Востока.

Дельцы вклеивали фотографии в оригинальный бланк незаконно полученного документа с использованием неаутентичных голограмм и искусственным нанесением соответствующих средств защиты паспортного документа.

В Киеве и области задержали трех организаторов группировки.

Во время обысков по местам их проживания правоохранители обнаружили оборудования и оргтехнику для изготовления таких документов, бланки, печати, готовые фальсифицированные паспорта и другие документы с признаками и элементами подделки, значительное количество наличности, огнестрельное оружие и более трех тысяч патронов различного калибра.

Продолжаются неотложные следственные действия.

Ранее в Сумской области задержали пограничника, который входил в группировку вымогателей.