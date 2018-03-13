В Киеве за взятку задержана замначальника налоговой инспекции

Служба безопасности Украины задержала в Киеве исполняющую обязанности заместителя начальника Государственной налоговой инспекции одного из районов столицы.
Как сообщается, чиновница наладила преступную схему систематического получения взяток от предпринимателей за несоздание искусственных препятствий в их деятельности.
"Оперативники спецслужбы задокументировали факт вымогательства злоумышленницей от местного предпринимателя 31 тысячи гривен за выдачу справок об отсутствии задолженностей и перерегистрацию на упрощенную систему налогообложения", - рассказали в СБУ.
Правоохранители задержали чиновницу в ее рабочем кабинете после получения всей суммы взятки.
Ранее сообщалось, что в Запорожской области начальника отдела ГФС задержали на взятке в четверть миллиона.
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