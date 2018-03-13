В Киеве за взятку задержана замначальника налоговой инспекции

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Взяточничество чиновницы носило систематический характер
Фото: СБУ

Взяточничество чиновницы носило систематический характер

Служба безопасности Украины задержала в Киеве исполняющую обязанности заместителя начальника Государственной налоговой инспекции одного из районов столицы.

Как сообщается, чиновница наладила преступную схему систематического получения взяток от предпринимателей за несоздание искусственных препятствий в их деятельности.

"Оперативники спецслужбы задокументировали факт вымогательства злоумышленницей от местного предпринимателя 31 тысячи гривен за выдачу справок об отсутствии задолженностей и перерегистрацию на упрощенную систему налогообложения", - рассказали в СБУ.

Правоохранители задержали чиновницу в ее рабочем кабинете после получения всей суммы взятки.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области начальника отдела ГФС задержали на взятке в четверть миллиона.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове