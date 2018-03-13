В Киеве за взятку задержана замначальника налоговой инспекции

Служба безопасности Украины задержала в Киеве исполняющую обязанности заместителя начальника Государственной налоговой инспекции одного из районов столицы.

Как сообщается, чиновница наладила преступную схему систематического получения взяток от предпринимателей за несоздание искусственных препятствий в их деятельности.

"Оперативники спецслужбы задокументировали факт вымогательства злоумышленницей от местного предпринимателя 31 тысячи гривен за выдачу справок об отсутствии задолженностей и перерегистрацию на упрощенную систему налогообложения", - рассказали в СБУ.

Правоохранители задержали чиновницу в ее рабочем кабинете после получения всей суммы взятки.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области начальника отдела ГФС задержали на взятке в четверть миллиона.