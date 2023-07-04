В Киеве за время карантина COVID-19 переболели более 519 тысяч жителей, из них почти 2% скончались 4 июля, 16:16 Пандемия коронавируса в Киеве (Фото:КГГА)

В Киеве за время действия карантина, введенного для предотвращения распространения COVID-19, переболело 519 637 человек. Зарегистрировано 1,8% летальных исходов.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Из переболевших — 38 725 детей (в возрасте от 0 до 17 лет). Самый высокий уровень заболеваемости отмечался в левобережных районах города: Деснянском, Дарницком и Днепровском.

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За время пандемии в столице госпитализировали 48674 больных COVID-19 (9,3% от количества больных). Также зарегистрировали 9 532 летальных случая (1,8%). В то же время выздоровели — 510 057 больных.

Поворозник также отметил, что за время пандемии коронавирусной инфекцией заболели 11 408 медицинских работников.

«Когда родных с тобой нет, то источником поддержки становились медработники. Часто врачи оставались с пациентами круглосуточно. Я благодарен каждому медработнику за этот непростой этап», — подчеркнул первый замглавы КГГА.

С 1 июля в Украине окончательно завершился карантин и режим чрезвычайной ситуации, вызванный пандемией коронавируса. COVID-19 переходит в группу сезонных заболеваний, как грипп. Прививки против COVID-19 останутся рекомендованными, а не обязательными и безвозмездными.