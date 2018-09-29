В Киеве за рулем автомобиля с номерами "ДНР" обнаружили экс-сотрудника МВД Украины - СБУ

В Киеве обнаружили автомобиль Пежо-301 с номерными знаками так называемой ДНР, владельцем которой является гражданин Украины, бывший сотрудник МВД Украины, который сейчас работает представителем одной из украинских страховых компаний. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

СБУ установили место нахождения автотранспортного средства, задержали мужчину, который руководил авто, и изъяли фейковые регистрационные номера и документы на транспортное средство.

По словам задержанного, указанный автомобиль находился с 2014 года в розыске по линии Интерпола, в связи с чем был задержан на территории РФ местной полицией и передан ему как представителю страховой компании.

При пересечении российско-украинской границы он снял номерные знаки так называемой ДНР, но при въезде в Киев снова установил их, по его словам, "для обеспечения соответствия регистрационных автомобильных номеров пакета документов на указанную машину, выданных российскими представителями Интерпола, в случае остановки транспортного средства для проверки сотрудниками полиции Украины".

Сотрудниками СБУ установлено, что работник страховой компании сознательно пытался скрыть автомобиль, что затрудняло поиск транспортного средства.

Сейчас осуществляется комплекс мероприятий по проверке предоставленных им объяснений, а также установления его возможной причастности к террористической деятельности.