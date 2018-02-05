В Киеве за первые дни февраля корью заболели десять детей

С начала февраля в Киеве корью заболели 13 человек, десять из них – дети.

Об этом рассказал директор Киевского городского лабораторного центра Минздрава Сергей Чумак, пишет 112 Украина.

По его словам, каждый день медики регистрируют два-три новых случая заболевания корью.

Всего за период вспышки зафиксировали 151 случай кори, 98 из них – у детей.

Напомним, 27 января и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун заявила, что с августа 2017 года корью в Украине заболели 6500 человек. С начала 2018 года уже зарегистрировано несколько смертей от этой болезни.