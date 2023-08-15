В Киеве к 15 годам приговорили двух боевиков так называемой «ЛДНР» 15 августа, 12:00 Суд (Фото:КСУ / Facebook)

Двух граждан Украины осудили за государственную измену и участие в незаконных вооруженных формированиях, таких как так называемые «ЛНР» и «ДНР». Им назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Офис генпрокурора в Telegram.

Сообщается, что прокурор в суде доказал, что один из обвиняемых — уроженец Луганской области, в марте 2022 года, находясь на временно оккупированной территории Луганщины в городе Алчевске, добровольно подписал контракт на прохождение военной службы в рядах так называемой «ЛНР».

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Его назначили на «должность» помощника гранатометчика «204 полка 4 роты 3 взвода народной милиции ДНР», который был создан, подчинен, управляемый и финансируемый страной-агрессором Россией.

Другой обвиняемый, в феврале 2022 года, находясь в оккупированном городе Амросиевка Донецкой области, добровольно подписал контракт на прохождение военной службы в незаконном вооруженном формировании так называемой «ДНР». Там его назначили на должность стрелка «1 отделения 2 взвода 2 роты стрелкового батальона 1539 народной милиции ДНР».

Оба фигуранта обустраивали огневые позиции для оказания сопротивления Вооруженным Силам Украины, осуществляли оккупацию и охрану захваченных территорий Украины.



Сейчас они находятся под стражей.

15 марта СБУ заочно сообщила о подозрении «главе правительства» террористов «ДНР» Виталию Хоценко. Он отвечает за вывоз украинского зерна, угля и гранита из порта временно захваченного Мариуполя в Россию.