Языковой скандал в Киеве: женщине отказали в собеседовании из-за требования общаться на украинском, в компании объяснили позицию 19 января, 15:15 Кандидатка на должность попросила общаться с ней только на украинском или английском языках, в компании отменили собеседование, но говорят — что из-за категоричности (Фото:TheStandingDesk)

В Киеве разгорелся очередной языковой скандал — кандидатке отказали в собеседовании после того, как она потребовала общаться с ней только на украинском или английском языках. В компании, говорят, что возникло недоразумение и называют другую причину отказа.

18 января в соцсетях появились скрины переписки жительницы Киева Юлии и представительницы инвестиционно-девелоперской компании Budhouse Group. Женщина отправляла в компанию свое резюме на должность журналиста-редактора.

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В своем сопроводительном письме она также указала свои требования к работодателю. В тексте письма говорилось, что кандидатка просить отвечать на ее резюме только на украинском или английском. По словам Юлии, другие языки она не понимает и не будет работать с компаниями, которые не умеют вести коммуникацию на государственном языке.

«Если вас заинтересовало мое резюме, пожалуйста, отвечайте на него только на украинском или английском языках. Другие я не понимаю и сотрудничать с компаниями, которые не умеют вести коммуникацию на государственном языке я не буду. Спасибо», — отметила она.

Фото: Budhouse Group/Facebook

После этого Юлии в личной переписке ответила представительница компании. Она отказал ей в собеседовании, заявив, что в компании «много русскоязычных сотрудников и руководителей».

«Юлия, мы вынуждены отменить собеседование на сегодня, поскольку у нас в компании много русскоязычных сотрудников и руководителей. А у вас есть пожелания в резюме только укр или англ языка. Удачи вам», — говорится в ее сообщении.

Фото: Nataliia Bushkovska/Facebook

Соискательница возмутилась таким ответом, заявив, что ей отказывают в собеседовании из-за просьбы общаться на украинском языке на 9-м месяце полномасштабного вторжения РФ.

В соцсетях начали критиковать компанию за такую позицию.

В Budhouse Group отреагировали на скандал.

На странице в Facebook они пояснили, что в коммуникации с соискательницей произошло «большое недопонимание».

Они подтвердили, что решили отменить собеседование, но не по причине требования общаться на украинском.

Там подчеркнули, что решили не приглашать кандидатку из-за категоричности, так как компания многоязычна и сотрудники общаются не только на украинском, но и на русском, а также болгарском и других языках.

«Наша компания многоязычна, многие общаются на украинском, многие на русском и даже на болгарском, но украинский понимают и используют все, независимо от того, какой язык больше употребляют. Но это ни в коем случае не говорит о нашем пренебрежительном отношении к государственному языку! Юлии было отказано в собеседовании, потому что обратили внимание на ее фразу „…другие я не понимаю и сотрудничать… не буду“», — говорится в объяснении компании.

Там также предположили, что работать в коллективе, где многие говорят не по-украински или по-английски, «она бы не смогла или не захотела бы».

«Решение по отмене было принято только на основании этих соображений. Но ни в коем случае не по причине украиноязычности кандидата или русскоязычности части наших сотрудников», — добавили в Budhouse Group.

Перед Юлией извинились за недопонимание и подчеркнули, что «были, есть и будут проукраинской компанией».

Компания ведет свою страницу в Facebook на украинском языке, однако закрыла возможность комментировать публикацию с позицией.

Верховная Рада приняла закон Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного 25 апреля 2019 года. 16 июля 2019 года он вступил в силу.

С января 2021-го на украинский перешла вся сфера обслуживания, а с июля расширилась сфера применения государственного языка в кино, книгоиздании и печатных изданиях, культурной и туристической отраслях. Также с июля 2021 года полностью заработала норма об экзаменах по украинскому языку для кандидатов на госдолжности.

С 16 июля 2022 года в Украине вступил в силу ряд новых норм языкового закона. Кроме того, вводится административная ответственность за нарушение этого закона.

